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Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Siverek- Narlı Kaya Köyü yolunda meydana geldi. 63 AGC 390 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine 112 Sağlık Ekibi çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.