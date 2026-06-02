Başkan Dökmeci, Kocaş Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Eskişehir Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Koçaş Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi.

Toplantıda, mahallede yürütülen çalışmalar ve devam eden hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Koçaş Mahallesi Muhtarı ile birlikte gerçekleştirilen görüşmelerde, ilçede ve mahallede hayata geçirilen projeler ile planlama aşamasındaki çalışmalar üzerine istişareler yapıldı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı buluşmada, mahalle sakinlerinin talepleri dinlenirken Koçaş Mahallesi'nin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen konuları ele alındı. Vatandaşlardan gelen öneriler doğrultusunda yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcı ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi, mahalle buluşmaları aracılığıyla hemşehrileriyle doğrudan iletişim kurmaya ve ilçenin her noktasına hizmet ulaştırmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR