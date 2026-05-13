Sivrihisar Belediyesi'nde Saldırı... Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın Yaralandığı Bildirildi
Sivrihisar Belediyesi'nde Saldırı... Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın Yaralandığı Bildirildi

13.05.2026 18:11  Güncelleme: 20:46
Sivrihisar Belediyesi'ne yapılan saldırıda, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş yaralandı. Saldırıya yönelik hukuki süreç başlatıldı.

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi, Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye zarar vermek amacıyla Belediye binasına yapılan saldırıda, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın yaralandığını, saldırıya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Sivrihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye yönelik saldırı girişiminde bulunmak amacıyla belediye binasına gelen ve daha önce Dökmeciye karşı tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldığı bilinen H.A. isimli şahsın, belediye binasında çıkan arbede sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ı yaraladığı belirtildi.

Olayın ardından gerekli sağlık müdahalelerinin derhal yapıldığı, Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, saldırıya ilişkin hukuki sürecin ivedilikle başlatıldığı, şüpheli hakkında hem belediye hem de Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulduğu, şüphelinin ifade sürecinin Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Sivrihisar'da huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Demokratik toplum düzeninde çözüm yolu, tehdit, baskı ve şiddet değil, hukuk ve meşru zemindir. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve kamu görevlilerine yönelik saldırı gerçekleştiren kişiler hakkında hukuk devletinin gereğinin eksiksiz şekilde yerine getirileceğine olan inancımız tamdır. Bizler hukuka güveniyoruz. Aynı zamanda, hukuk devletinin korunabilmesi adına hukuka güvenmek zorunda olduğumuzu da özellikle ifade ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
