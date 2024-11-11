Sivrihisar'da İki Deprem Olayı

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Eskişehir'in Sivrihisar İlçesinde 2.6 ve 2.7 büyüklüğünde 2 ayrı deprem olduğu bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Sivrihisar'da deprem olduğunu açıkladı. Paylaşılan bilgiye göre, ilk deprem saat 09.18'de 5.0 derinlikte 2.7 büyüklüğünde meydana geldi. Hemen ardından saat 09.22'de 5.5 derinliğinde yaşanan 2'nci depremin ise 2.6 şiddetinde olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR