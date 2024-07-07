Sivrihisar'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Çocuklar Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika
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Sivrihisar'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Çocuklar Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Sivrihisar\'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali\'nde Çocuklar Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde çocuklar özel oyun alanları ve Nasreddin Hoca dinletileri ile eğlenceli vakit geçirdi. Festivalde çeşitli oyun etkinlikleri düzenlenerek miniklerin keyifli anlar yaşaması sağlandı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, çocukların mutluluğunun önemine vurgu yaparak festival hakkında konuştu.

07.07.2024 11:18  Güncelleme: 11:23
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Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde çocuklar unutulmaz bir gün geçiriyor.

Festival alanına kurulan özel oyun alanları ve UNESCO temsilcileri tarafından sunulan Nasreddin Hoca dinletileri ile çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Ayrıca çeşitli oyun etkinlikleriyle de keyifli anlar yaşayan minikler, festivalin tadını çıkarıyor. Festival hakkında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu bizler için son derece önemli. Onların neşeli olması, bizleri de mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivrihisar'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Çocuklar Unutulmaz Bir Gün Geçirdi - Son Dakika

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