Sivrihisar\'da Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali\'nde Çocuklar Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

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Sivrihisar'da düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde çocuklar unutulmaz bir gün geçiriyor.

Festival alanına kurulan özel oyun alanları ve UNESCO temsilcileri tarafından sunulan Nasreddin Hoca dinletileri ile çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Ayrıca çeşitli oyun etkinlikleriyle de keyifli anlar yaşayan minikler, festivalin tadını çıkarıyor. Festival hakkında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğu bizler için son derece önemli. Onların neşeli olması, bizleri de mutlu ediyor" dedi. - ESKİŞEHİR