Sivrihisar rekora hazırlanıyor - Son Dakika

Sivrihisar Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilecek olan Dövme Sucuk Festivali'nde bir rekora imza atılması bekleniyor.

Bu sene 6 Şubatta yapılacak olan muhteşem festival için geri sayım başladı. Dünyanın merkezi olduğu söylenen, lezzetler diyarı Sivrihisarda bu yıl festival kapsamında dev sacda yüzlerce kiloluk sucuklu yumurta ile rekor denemesi yapılacak. Çalışmaların başladığı Sivrihisar Belediyesinde ekipler festival hazırlıklarına aralıksız devam ederken, Başkan Hamid Yüzügüllü, "Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalimiz bu yıl 6 Şubatta gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir festival için hazırlıklarımız devam ediyor. Ayrıca birde rekor çalışması yapacağız. Gelen misafirlerimize sürprizlerle dolu bir festival yaşatacağız" dedi - ESKİŞEHİR