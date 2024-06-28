Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde konserler, etkinlikler, sanat sempozyumu ve dans gösterileri yer alacak.

28.06.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 5-7 Temmuz tarihleri arasında dopdolu gerçekleştirilecek.

Bu seneki festivalde EFSANE 90'lar grubu (Murat Makar, Hazal, Seçil, Zafer Peker, Taner), Tuğçe Kandemir, Oğuzhan Koç ve Haluk Levent, Sivrihisarlılarla buluşacak. Misafirler, konserlerin yanı sıra Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi alanı etrafında birbirinden farklı etkinliklerle keyifli dakikalar geçirecek. Çocuklar için kurulacak oyun park alanlarıyla, stantlarla ve gerçekleştirilecek sempozyumlarla danstan tiyatroya, fotoğraftan resme, filmden karikatüre, edebiyattan müziğe kadar giden bir çeşitliliği yaşamak mümkün olacak. Aynı zamanda Meksika, Bulgaristan, Kosova, KKTC, Ukrayna ve yerel Halk Dansları ekiplerinin katılacağı ve 3 gün boyunca hem Sivrihisar'da hem de Eskişehir Valiliği önünde gerçekleşecek dans etkinlikleri ile festival renklenecek.

Farklı ülkelerden gelen ressamlar Sivrihisar'da 3 gün boyunca Nasreddin Hoca temalı resimler yapacak

İlk defa düzenlenecek olan Nasreddin Hoca Sanat Sempozyumu ile de ulusal ve uluslararası mecradan 40 ressamın Sivrihisar'da ağırlanması gerçekleşecek. Farklı farklı ülkelerden gelen ressamlar Sivrihisar'da 3 gün boyunca Nasreddin Hoca temasıyla resimler gerçekleştirip, bu resimleri Sivrihisar'da sergileme imkanı bulacaklar. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de, "Ülkemizin en başarılı festivallerinden birine katılabilme şansını yakalayabilmek için bu festivali kaçırmamanızı tavsiye ederiz" diyerek bütün herkesi festivale katılmaya davet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali Başlıyor - Son Dakika

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