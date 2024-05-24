Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu iyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu iyileşiyor

Geniş Video İzle

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğramıştı. Fico'nun tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, sağlık durumunda hafif bir iyileşme olduğu belirtildi. Başbakanın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ilerleyeceği ifade edildi.

24.05.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya'da düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Başbakan Robert Fico'nun sağlık durumunda iyileşme olduğu belirtildi.

Slovakya'da 15 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico'nun tedavisi sürüyor. Fico'nun tedavi gördüğü Banska Bystrica şehrindeki Roosevelt Üniversite Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Başbakanın sağlık durumu stabil, hafif bir iyileşme var" ifadesi kullanıldı. Hastane yetkilileri, 59 yaşındaki başbakanın sağlık durumundaki ilerlemenin devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğramış, 71 yaşındaki saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan Juraj Cintula ifadesinde hükümetin politikalarını beğenmediğini söylemişti.

Robert Fico, 2006-2010, 2012-2018 yıllarında Slovakya Başbakanı olarak görev yapmış, 25 Ekim 2023'te 3'üncü kez başbakan seçilmişti. Fico, Ukrayna'ya askeri yardımı askıya alan ve Rusya ile diyaloğu yeniden başlatan Fico, "Rusya yanlısı bir siyaset izlemekle" eleştiriliyordu. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA

Robert Fico, Slovakya, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu iyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:16 Türkiye’de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı Türkiye'de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun sağlık durumu iyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement