Slovenya'da Müslümanların Menü Talebi Reddedildi

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Slovenya'da Müslümanların "ilköğretim okullarında domuz eti içermeyen menü çıkarılması" talebi reddedildi.

Slovenya'daki İslam Birliği, ilköğretim okullarında çocuklara sık bir şekilde domuz eti içeren yemek verildiğini ve bu günlerde Müslüman çocukların sadece ekmek ve elma yediklerine dikkat çekerek domuz eti içermeyen menü talebinde bulundu. İslam Birliğinden yapılan açıklamada, söz konusu talebe "okulların restoran olmadığı ve bu talebi yerine getirebilecek kadroya sahip olunmadığı" cevabı verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Slovenya'daki okulların büyük bir kısmı, Hristiyan geleneklerinin dikte ettiği şekilde cuma günleri ve Kül Çarşambası günü öğrencilere balık sunabiliyorsa o halde Müslüman öğrenciler için de domuz içermeyen menü talebinin değerlendirilmeye alınması gerekir" ifadeleri kullanıldı.

"Haftada 2-3 kez domuz eti veriliyor"

Ljubljana İslam Kültür Merkezi'nden Ela Poric, İslam Birliği'nin Slovenya genelindeki okulların menülerini üzerinde bir çalışma yaptığını belirterek, "Burada söz konusu olan şey, okullarda haftada ortalama 2 veya 3 gün domuz eti sunulması ki bu zaten sağlıklı beslenme yönetmeliklerine dahi uygun değil" diye konuştu.

Slovenya'da yaklaşık 100 bin Müslüman yaşadığını ve diğer dinlerin mensuplarının sayısı azalırken, Müslüman nüfusun arttığına dikkat çeken Poric, Müslüman nüfusun göçün etkisiyle de arttığına işaret etti. Poric, bazı Müslüman ailelerin okullara yemek tedarik eden firmalara ulaşarak domuz eti içermeyen menü talebinde bulunduklarını, ancak tedarikçiden, "göçmenlerin Slovenya toplumuna başarılı bir şekilde entegre olmak için yerel geleneklere uyum sağlamaları gerektiği" cevabı aldıklarını ifade etti. Poric, "Böyle bir söylemin eğitim alanında ortaya çıkmış olmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyorum. Çünkü okullar, farklılığın saygı gördüğü yerler olmalıdır" diye konuştu. Poric, söz konusu açıklamanın, Slovenya Eğitim Bakanlığı tarafından da kınandığı ifade etti.

"Bizim işimiz çocukları beslemek değil"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Slovenya İlköğretim Okulu Müdürleri Birliği Başkanı Mojca Mihelic ise daha önce öğrencilere vegan menü seçeneği sunulması talebi de aldıklarını vurgulayarak, "Eğitim kurumlarının gıda kurumları olmadığını kamuoyunun artık nihayet anlamasını talep ediyorum. Eğitim kurumları, kreş de değildir, finansal kurum da" ifadelerini kullandı. Mihelic, soruna ilişkin çözüm için okulların menüde bulunan etlerin hangi türden olduğunu net bir şekilde belirtmesini ve ayrıca okulların menülerini önceden yayınlamalarıyla birlikte Müslüman ailelerin menüde domuz eti bulunduğu günlerde çocukları için bir alternatif hazırlayabileceklerini söyledi. Poric, "Bizim işimiz çocukları beslemek değil. Okulların işi çocukları terbiye etmek ve eğitmektir" ifadelerini kullandı. - LYUBLYANA