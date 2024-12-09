SMO'dan Tel Rıfat'ta Zafer Yemeği - Son Dakika
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SMO'dan Tel Rıfat'ta Zafer Yemeği

SMO\'dan Tel Rıfat\'ta Zafer Yemeği

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta halka 'zafer' yemeği dağıttı.

09.12.2024 10:14
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Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/ YPG'den temizlenen Tel Rıfat'ta halka 'zafer' yemeği dağıttı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Fırat'ta kontrolü sağlamaya devam ediyor. Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde temizlenen Tel Rıfat'ta insanlar 8 yıl aranın ardından özgürlüğe kavuşurken, SMO halka yardım eli uzatıyor. Bölgedeki zulmü bitirmek için terör örgütüne karşı savaşan SMO, bölge halkına 'zafer' yemeği dağıttı.

Kesilen deveyle insanlara yemek dağıttıklarını dile getiren Muhammet Hafız, "Elhamdülillah Tel Rıfat'a medeniyeti getirdik. Suriye'de nizamı sağlayacağız" dedi.

Tel Rıfat'ın artık güvenli olduğunu dile getiren Hüseyin Hülyasabah ise, "Mutluyuz. Tel Rıfat artık temiz ve güvenli" ifadelerini kullandı. - TEL RIFAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SMO'dan Tel Rıfat'ta Zafer Yemeği - Son Dakika

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