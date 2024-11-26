Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı - Son Dakika
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Yerel

Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Gazze'nin işgal edilmesi gerektiğini savundu ve nüfusun azaltılmasını önerdi.

26.11.2024 02:48
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Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin "Gazze Şeridi'ni işgal edebileceğini ve etmesi gerektiğini" savunarak, "İşgal kelimesinden korkmamıza gerek yok" dedi. İsrail'in "gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini" söyleyen Smotrich, bu sayede Gazze nüfusunun 2 yıl içinde yarıdan aza indirilebileceğini iddia etti.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi adlı örgütün düzenlediği bir konferansta Gazze ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'yi işgal çağrısı yapan Smotrich, "İsrail Gazze'yi işgal edebilir ve etmelidir. İşgal kelimesinden korkmamıza gerek yok" dedi. Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi için İsrail'in "gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini" savunan Smotrich, "Gazze'nin nüfusu 2 yıl içinde şu anki büyüklüğünün yarısından aza indirilebilir" şeklinde konuştu. Smotrich, söz konusu "gönüllü göçün" Batı Şeria için "model oluşturabileceğini" ifade etti.

"İsrail ordusunun Gazze'de olması gerekecek"

İsrail ordusunun Gazze'de kalması gerektiğini söyleyen Smotrich, "Güvenliği sağlamak, Gazze'nin yeniden silahlanmasını ve İsrail vatandaşları için bir tehdit haline gelmesini önlemek ve bu süreçte sivil işleri denetlemek için İsrail ordusunun orada olması gerekecek" ifadelerini kullandı.

Daha önce de işgal çağrısı yapmıştı

Aşırılık yanlısı görüşleri ile sık sık tepki çeken Smotrich, son olarak geçen hafta "Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini" söylemişti. Smotrich, "Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" önerisinde bulunmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Smotrich'ten Gazze'ye İşgal Çağrısı - Son Dakika

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