Sobadan Parlayan Alev Öğretmeni Yaraladı

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyünde, okulda yakmaya çalıştığı sobanın parlaması sonucu yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aksöğüt köyü Aktepe mezrasında görev yapan Zeynep Evin İlkokulu öğretmeni Ömer Berat K., okulda sobayı tutuşturduğu sırada meydana gelen parlama nedeniyle elinden ve yüzünden yaralandı.
Olayın ardından öğretmene ilk müdahale köyde yapıldı. Durumu ciddi olan Ömer Berat K., Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Diyarbakır'daki bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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