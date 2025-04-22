Sofya Havalimanı\'na Yeni Lounge\'lar

TAV İşletme Hizmetleri, Bulgaristan'ın Sofya Havalimanı'nda iki yeni Primeclass Lounge'un inşası ve işletmesi için havalimanı işletmecisi SOF Connect ile anlaşma imzaladı. Terminal 1 ve 2'de yer alacak lounge'ların işletmesi, 2038 yılına kadar TAV İşletme Hizmetleri tarafından üstlenilecek.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Vasil Levski Sofya Havalimanı'nın işletmecisi SOF Connect ile işbirliği yaparak Terminal 1 ve Terminal 2'de iki yeni Primeclass Lounge'un inşası ve işletilmesine yönelik bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında, TAV İşletme Hizmetleri her iki terminaldeki lounge'un işletmesini 2038 yılına kadar üstlenecek. 2026 yılının başında hizmete açılması planlanan lounge'lar, Primeclass markasının yenilenen kimliğiyle yolcularla buluşacak.

TAV İşletme Hizmetleri CEO'su ve TAV Havalimanları CCO'su Aude Ferrand, "Sofya Havalimanı ile bu heyecan verici yeni dönemde işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, geleceğin seyahat deneyimini yeniden tasarlama vizyonumuzun bir parçası. Aynı zamanda Primeclass markamızın yenilenen kimliğini de ilk kez bu projeyle hayata geçiriyoruz. Çağdaş tasarımı, etkileyici alanları ve yaşam tarzına odaklı misafirperverlik anlayışıyla bu yeni dönem, yolculuğu bambaşka bir deneyime dönüştürecek" dedi.

SOF Connect CEO'su Jess Caballero, "Dünya çapında lounge yönetimi konusunda engin deneyime sahip uluslararası bir lider olan TAV İşletme Servisleri ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu proje, Vasil Levski Sofya Havalimanı'nın modernleştirilmesi ve beş yıldızlı bir havalimanı olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım" dedi.

Yeni lounge'lar, tüm havayolu yolcularının kullanımına açık olacak şekilde, farklı seyahat ihtiyaçlarına hitap edecek biçimde tasarlandı. Terminal 2'de yer alacak lounge, 540 m kapalı alanı ve pist manzaralı 450 m terasıyla toplam 130 yolcu kapasitesine sahip olacak. İş dünyasına yönelik olarak tasarlanan lounge, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için erişilebilirlik sunacak. Terminal 1'deki lounge ise 440 m alana ve 125 kişilik kapasiteye sahip olup, aynı yüksek konfor ve hizmet kalitesini misafirlerine sunacak.

Salonlarda iş, aile ya da dinlenme amaçlı seyahat eden yolcular için konforlu ve sessiz bir ortam sunulacak. - İSTANBUL