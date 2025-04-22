Soğan Fiyatları Tarlada 7-8 Liraya Düştü - Son Dakika
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Yerel

Soğan Fiyatları Tarlada 7-8 Liraya Düştü

Adana'da soğan fiyatları, düşük verim ve dış ihraç nedeniyle tarlada 7-8 liraya geriledi.

22.04.2025 22:25
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Tarlada soğan fiyatı 7-8 liraya kadar düştü

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Zincir marketler piyasa dengesini bozuyor"

"Çiftçi ve tüccar para kazanamıyor, vatandaşlar memnun"

ADANA - Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da 18 ile 20 TL'den turfanda olarak hasada başlanan soğan fiyatı tarlada 7-8 liraya kadar düştü.

Geçtiğimiz yıl sıcak havalar nedeniyle verimi düşen soğan, bu sene soğuk hava nedeniyle verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat, Mart ayının sonunda başladı. Dönüme 7 ile 8 ton arası verim alınan soğandan şehir genelinden ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi. İlk hasadı başladığında tarlada kilogram fiyatı 18-20 liradan satılan soğan, Mısır'dan Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ucuz soğan ihraç edilmesi nedeniyle tarlada 7-8 liraya kadar geriledi.

"Soğanın sadece işçilik maliyeti 3 ile 3 buçuk lira"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların düştüğünü ve çiftçinin umduğunu bulamadığını belirterek, "Soğanlar tarlada 3 boyuta ayrılıyor ve fiyatlar şu anda 7-8 liraya kadar geriledi. Soğanın hasat edilip çuvallanıp kamyona yüklenmesinin kilograma maliyeti 3 ile 3 buçuk lira. Şu anda 8 liradan soğanı satan çiftçinin 4 buçuk ile 5 lira arasında para eline geçiyor. Soğanın 1 dönüme maliyeti ise 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu fiyatlar ile çiftçinin para kazanması mümkün değil" dedi.

"İstek var ama fiyat yok"

Soğanın yurt dışına az ihraç edildiğini ancak Mısır'daki soğan nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini aktaran Doğan, "Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi soğan istiyor ama fiyatlar burada olduğu gibi 7-8 lira. İstek var ama fiyat yok. Mısır'dan soğan diğer ülkelere gidiyor ve onların fiyatı çok düşük. Bizim o fiyatlara soğanı satmamız mümkün değil" diye konuştu.

"Zincir marketler piyasa dengesini bozuyor"

Sözlerini sürdüren Doğan, "Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından analiz yaptırılıyor ve o analizlerin sonuç süresi 1 haftayı buluyor. 1 haftada da soğan çürüyor. Analiz süreci uzun olduğu için yurt dışına soğanlar tüccar tarafından az gönderiliyor. Zincir marketler piyasa dengesini bozuyor ve çiftçi istediği fiyata ürünü satamıyor. Çiftçi ve tüccar bu sene umduğunu bulamadı ama vatandaşlar soğan fiyatları düşük diye istediği ürünü alabiliyor" şeklinde konuştu.

(UMT-HİV-SO-E)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Soğan Fiyatları Tarlada 7-8 Liraya Düştü - Son Dakika

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