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SOGEP Projeleri Destekleniyor

TRA2 Bölgesi'nde 5 proje, 25,5 milyon TL destekle hayata geçirilecek.

06.01.2025 10:41
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TRA2 Bölgesi'nde Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı(SOGEP) ve SOGEP-Anadoludakiler Programı değerlendirme süreci tamamlandı. SERKA tarafından Bölge illeri adına sunulan 5 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

TRA2 Bölgesi illerinde uygulanacak program kapsamında toplam yatırım tutarı yaklaşık 38 milyon TL olan 5 projeye SERKA tarafından yaklaşık 25,5 milyon TL destek sağlanacak.

2024 Yılı SOGEP kapsamında desteklenen projeler;

Yamaç Paraşütü ile Ağrıyı Keşfet Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Iğdır Gündüz Engelli Bakım Merkezi Iğdır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadın Kooperatifleri Üreterek Kars'ın Ekonomisine Katkı Sunuyor Kars İl Özel İdaresi,

Obsidyen Taşının Kadın Eliyle Katma Değere Dönüştürülmesi ProjesiSarıkamış Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ve Namık Kemal Kültür Evi Yöresel Ürünler Deneyimleme Atölyesi Kars Kültür ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği projeleri destek almaya hak kazandı. - KARS

Kaynak: İHA

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