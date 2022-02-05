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Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar - Son Dakika

Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar

05.02.2022 10:56
Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar

Eskişehir'de sokak müzisyenleri, soğuğa aldırış etmeden sanatlarını icra etmeyi sürdürüyor.

Eskişehir'de sokak müzisyenleri, soğuğa aldırış etmeden sanatlarını icra etmeyi sürdürüyor.

Eskişehir'i etkisini alan soğuk hava, sokak müzisyenlerine engel olmadı. Kentin yaya yolu olarak kullanılan bölgelerinde sanatlarını icra eden sokak müzisyenleri, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce dışarıda kalıyorlar. Sokak müzisyenleri, şehrin farklı noktalarında çaldıkları şarkılar ile Eskişehir'in havasını değiştiriyor.

"Ekmek davamız için çalışmak zorundayız"

Eskişehir'de, sokak müzisyenliği yapan 62 yaşındaki Ali Rıza Işık, "Ekmek davamız için çalışmak zorundayız. İşim gereği sokakta uzun süre durmak zorundayım. Havalar soğuk olduğu için biraz zorlanıyorum. Öğlene doğru 12.00'da çıkıyorum, akşam 18.00'a kadar sokakta şarkı söylüyorum. Artık bu duruma alıştım diyebilirim. Eskişehir halkının samimiliği benim yorgunluğumu unutturuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar
Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar
Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar
Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar

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Eskişehir, Ekmek, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Soğuğa rağmen sanatlarını bırakmıyorlar - Son Dakika


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