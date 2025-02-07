Soğuk Hava, Pazar Esnafını Vurdu

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Soğuk havada tezgah açan esnaf turistlerden nasibini aldı

Rüzgarlı ve soğuk havaya aldırış etmeden tezgahını açan az sayıda esnaftan, otellerden gelen turistlerin alışveriş yaptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan fırtına ve soğuk hava Perşembe pazarında bir çok esnafın tezgah açmamasına neden oldu. Rüzgarlı ve soğuk havaya aldırış etmeden tezgahını açan az sayıda esnaf ise otellerden gelen turistlerden nasiplerini aldılar.

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından etkisini göstermeye başlayıp 2 gündür etkili olan soğuk hava ve şiddetli fırtına, Manavgat'ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sert hava şartları nedeniyle Manavgat'ın 2. büyük pazarı olan Perşembe pazarında bir çok esnaf tezgah açmadı. Havaya aldırış etmeden tezgah açan az sayıda esnaf Manavgat'ın değişik yerlerindeki otellerden gelen turistlerden nasiplerini aldılar. Özellikle mont ve kazak gibi kışlık kıyafet satan tezgahlar turistlerin yoğun ilgisini gördü.