Soğuk havalara rağmen çalışmaya devam - Son Dakika

Eskişehir'de soğuk havalarda sokakların ve işlek caddelerin boş olduğu görülürken, çalışmak zorunda olan insanların soğuklarla mücadelesi devam ediyor.

Kar yağışı ve soğukla birlikte çalışma koşulları iyice zorlaşan vatandaşların çabası dikkat çekiyor. Çoğu insan soğuk ve karlı havadan kaçınmak için evlerinde kalırken, bazı çalışanlar işlerinden dolayı dışarıdalar. Özellikle belediye işçileri, karton toplayıcıları ve dış mekanda tadilat yapan ustaların görüntüleri, bu havalarda çalışmanın ne kadar zor olduğunu bir kere daha hatırlatıyor. - ESKİŞEHİR