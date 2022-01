Soğukta çalışan personele gıda takviyesi yapıldı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yağan yoğun kar yağışı devam ederken, Belediye Başkanı Davut Aydın personele yemek ve çeşitli gıda malzemeleri ve bere dağıtarak çalışmaları yerinde inceledi.

Yenişehir'de karla mücadele kapsamında sahada çalışan personele yemek ve çeşitli gıda ürünleri dağıtıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Ekiplerimiz kırsal kesimlerimiz dahil olmak üzere ilçemizin tamamında karla mücadele çalışmalarını 24 saat gerçekleştirmektedir. Kapanan yolları açmak için canla başla çalışan personelimize ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum. Yoğun kar yağışı sebebi ile lütfen kış lastiği veya kar zinciri olmadan yola çıkmayınız. Vatandaşlarımız acil durumlarda 0224-773 00 16 numaralı hattan belediyemizi arayabilirler" dedi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Yenişehir'e bağlı 61 kırsal 10 merkez mahallede sahada çalışan personelleri ziyaret eden Başkan Aydın, "Yenişehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline kuru üzüm, fındık meyve bere ve yemek dağıttı. Sizlerden bir şey rica ediyorum. Kış şartları malumunuz tüm canlılar için çetin geçiyor. Bizler karnımızı doyurmuş olsak ta dışarıdaki can dostlarımız aç kalabiliyor. Ekiplerimiz şehrin tamamında yem ve su bırakarak can dostlarımızın aç kalmaması için çalışmalar yapıyor. Şehir olarak hep birlikte evlerimizin önüne bir kap mama ve bir kap su bıraktığımızda eminim ki tüm can dostlarımızın karnı doyacaktır. Bu konuda herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu. - BURSA