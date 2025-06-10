Söğüt Belediyesi'nden Hastanede Yangın Eğitimi Tatbikatı - Son Dakika
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Söğüt Belediyesi'nden Hastanede Yangın Eğitimi Tatbikatı

Söğüt Belediyesi\'nden Hastanede Yangın Eğitimi Tatbikatı
10.06.2025 09:26  Güncelleme: 09:28
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Söğüt Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikat ile hastane personeline yangın anında tahliye ve müdahale yöntemleri öğretildi. Eğitim, muhtemel acil durumlara karşı hazırlığı artırmayı hedefliyor.

Söğüt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Söğüt Devlet Hastanesi'nde yangın söndürme eğitimi ve bina tahliye tatbikatı düzenlenirken, tatbikat gerçeği aratmadı.

Senaryo gereği gerçekleştirilen tatbikatta, hastane personelinin muhtemel bir yangın durumunda hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Tatbikatın ardından yangına ilk müdahale konusunda uygulamalı eğitim verildi. İtfaiye ekipleri, yangın tüpü kullanımı, müdahale yöntemleri ve güvenlik önlemleri hakkında personeli bilgilendirdi. Tatbikatın, muhtemel acil durumlara hazırlık amacıyla planlandığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşların ve kamu kurumlarının afet ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söğüt Belediyesi'nden Hastanede Yangın Eğitimi Tatbikatı - Son Dakika

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