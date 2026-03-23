Bilecik\'te Dijital Tarih Müzesi çalışmaları incelendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Dijital Tarih Müzesi'nde çalışmalar yakından takip edilerek incelendi.

İlçede bulunan türbe alanı içerisinde hayata geçirilen "Söğüt Dijital Tarih Müzesi Projesinde", yer tesliminin ardından çalışmalar planlanan şekilde devam ediyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, proje alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Durgut, projenin ilçenin tarihi ve kültürel değerlerine katkı sağlayacağını ifade ederek: "Söğüt'ümüzün tarihi ve kültürel mirasını dijital teknolojilerle buluşturacak olan müzemizle, ilçemize değer katacak önemli bir eseri daha kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK