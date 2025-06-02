Söğüt Halk Eğitimi Merkezi\'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Söğüt Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Yıl Sonu Sergisi' törenle açıldı.

Sergiye, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri, yıl boyunca açılan çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri inceledi. Sergide, giyimden el sanatlarına, resimden ahşap işlemeciliğine kadar birçok alanda yapılan çalışmalar yer aldı. - BİLECİK