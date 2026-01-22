Bilecik\'te "Altyapı Projesi\'nde " ilk adım atıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilecek "Altyapı Projesi'nde" ilk adım atıldı.

Söğüt'te hayata geçirilmesi planlanan altyapı projesi kapsamında kullanılacak boruların bir kısmı, Söğüt Belediyesi teknik ekiplerince yerinde incelenerek onaylanmasının ardından ilçeye ulaştı. Boruların indirilmesi sırasında Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut da çalışmaları yerinde takip etti.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurduğumuz ve ihalesi tamamlanan altyapı projemizde, malzeme temininin sağlanmasıyla birlikte çalışmalar Allah'ın izniyle en kısa sürede başlayacaktır" dedi. - BİLECİK