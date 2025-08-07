Söğüt\'te Çevre Düzenlemeleri Hızla Devam Ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre düzenlemeleri hız kesmeden sürüyor.

İstiklal Caddesi'nde başlatılan çalışmalar, ilçenin dört bir yanına yayılıyor. Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; 1299 Park, Kuyulu Mescid çevresi, Kazım Esmer Parkı ve çeşitli bölgelerde peyzaj düzenlemeleri, ahşap saksı ve çöp kovası yerleştirme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir Söğüt hedefiyle yürütülen çalışmalarla, kentin çehresi yenileniyor. Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un öncülüğünde devam eden projeler, vatandaşlardan da takdir topluyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut "İlçemizi daha yaşanabilir kılmak için estetik dokunuşlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Doğayla iç içe, temiz ve düzenli bir çevre için çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK