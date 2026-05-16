Bilecik\'te hastane tahliye tatbikatı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2026 yılı Deprem Hastane Afet Planı kapsamında Söğüt Devlet Hastanesi'nde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen uygulama, olası afet durumlarına karşı hazırlık seviyesini artırmak, ekiplerin koordinasyon kabiliyetini güçlendirmek ve hızlı müdahale süreçlerini test etmek amacıyla yapıldı. Gerçeğini aratmayan senaryolar eşliğinde gerçekleştirilen tatbikatta, hastanede bulunan hastalar ve personelin güvenli şekilde tahliye süreci canlandırıldı. İtfaiye ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmada ekiplerin uyumlu ve hızlı müdahalesi dikkat çekti.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmanın önemine değinerek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Gerçeğini aratmayan bu tatbikatla ekiplerimizin koordinasyon ve müdahale kabiliyetini bir kez daha görmüş olduk. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi. - BİLECİK