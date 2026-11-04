Söğüt’te elektrik kesintisi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, aydınlatma altyapısının yenilenmesi amacı ile elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Söğüt ilçesinde LED dönüşüm çalışmaları sebebi ile 6 Kasım 2026 Cuma günü bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, " Elektrik dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ilçede iki ayrı zaman diliminde kesintiye gidilecek. İlk kesinti saat 09.00 ile 13.00 arasında Balaban Mahallesi'nde Balta, Kurtuluş, Çimenlik, Danişment, Eskişehir Yolu, İnönü, Orta, Dündarbey, Değirmen, Saraç, Sancaktar, Hankaya, Kayacık, İstiklal, Pınardere, Balta, Kuz ve Kara Keçili sokaklarında uygulanacak. Ayrıca Pınardere Orta Mahallesi'nde İnönü, Hankaya, Kurtuluş, Aydın, Osmangazi, Sinema, Kütüphane ve Tan sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. İkinci kesintinin ise 13.30 ile 18.00 saatleri arasında Cumhuriyet ve Kayhan mahallelerinde yapılması planlanıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde Dereboy 1, Kızılsaray Yolu, Daracık, Hankaya, Curabey, Mescit, Baykoca, Şehit Üsteğmen Onur İlkhan, Dereboyu 2 sokakları ile 118, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 134. sokaklar kesintiden etkilenecek. Kayhan Mahallesi'nde ise İpek Yolu, Mustafa Şimşek, Malhunhatun, Kileci, Kayıboyu, Hamidiye, Dursun Fakih, Akçakoca ve Aydoğdu sokaklarında elektrik verilemeyecek. Hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen saatlerde gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemizdeki aydınlatma altyapısının yenilenmesine katkı sağlanacaktır. Tüm hemşerilerimize anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.