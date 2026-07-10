Bilecik\'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması

Bilecik'in Söğüt ilçesinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaz aylarında artış gösteren sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam etti. Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında ilçe merkezi, mahalleler, cadde ve sokaklar ile ortak kullanım alanlarında düzenli ilaçlama yapıldı. Halk sağlığının korunması amacıyla hazırlanan program doğrultusunda ekipler, her gün sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında sahaya çıkarak haşerelerin yoğun olarak görüldüğü noktalarda ilaçlama gerçekleştirdi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Vatandaşlarımızın yaz aylarını daha sağlıklı ve huzurlu geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarımızı planlı ve düzenli şekilde sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her gün sabahın erken saatlerinde mahallelerimizde, cadde ve sokaklarımızda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Söğüt için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK