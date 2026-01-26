Bilecik\'te kamuya ait banklara zarar verildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, belediyeye ait park ve dinlenme alanlarında bulunan banklara zarar verildi.

Söğüt Belediyesi tarafından yapılan vatandaşların ortak kullanımına sunulan park ve sosyal alanlardaki bankların bilinçsiz kullanımı ve kasıtlı zararlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Kamu malına verilen zararlar, hem bakım-onarım maliyetlerini artırıyor. hem de vatandaşların sosyal alanlardan faydalanmasını olumsuz etkiliyor. Park ve dinlenme alanlarının korunması toplumsal bir sorumluluk. Kamuya ait banklar, vatandaşlarımızın ortak kullanımına sunulmuş alanlardır. Bu banklara verilen her zarar, aslında hepimizin yaşam alanına verilmiş bir zarardır. Vatandaşlarımızdan parklarımızı koruma konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi. - BİLECİK