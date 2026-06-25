Bilecik\'te piknik alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde piknik alanlarında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Söğüt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yukarı Dere Piknik Alanı'nda yılanlara karşı kükürt uygulaması ile birlikte haşere ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bölgedeki vatandaşların yaz aylarında daha güvenli alanlarda vakit geçirmesi hedeflendi. Belediye ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında düzenli olarak sürdürdüğü belirtildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Daha temiz, daha sağlıklı ve daha güvenli bir Söğüt için çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK