Söğüt'te Semicenk Konserinde İzdiham Yaşandı

14.09.2025 15:18  Güncelleme: 15:22
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Semicenk sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösteren binlerce vatandaş, alanı doldurarak coşkulu anlar yaşadı. Kalabalığın fazla olması nedeniyle güvenlik ekipleri sık sık uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen Semicenk konserinde izdiham yaşandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Semicenk, binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere binlerce vatandaş ve çevre illerden gelen misafirler yoğun ilgi gösterdi. Konsere gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Söğüt Etkinlik Alanı'nda zaman zaman izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren Semicenk, alanı dolduran vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Konsere katılımın beklenenden fazla olması üzerine güvenlik ekipleri sık sık anons yaparak kalabalığı düzenlemeye çalıştı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "744. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz büyük bir coşku yaşadı. Semicenk konseri şenliklerimize ayrı bir heyecan kattı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

bilecik, Son Dakika

