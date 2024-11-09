Söğüt\'te Su Pompaları Yenilendi

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Söğüt'te muhtemel su kesintilerine karşı depolara su sağlayan pompalar yenilendi.

Söğüt Belediyesi tarafından ilçede yaşanan su sıkıntıların ardından depolara su sağlayan pompalar yenilendi. Yukarıdere Pompa İstasyonunda bulunan çalışmayı inceleyen Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Muhtemel su kesintilerinde depolara su sağlayan istasyondaki, eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan 2 adet pompa, motorları ile birlikte ekipler tarafından yenilendi" dedi. - BİLECİK