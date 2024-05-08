Söğüt\'teki Lokantalar Denetlendi

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden lokantalara denetim yapıldı.

Söğüt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede bulunan 17 adet lokanta, 3 adet ızgara köfte satış yeri denetlendi. Halkın güvenli ve kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla; işyeri açma ve çalışma ruhsatları faaliyeti haricinde faaliyet yapıp yapmadığı, temizlik, fiyat tarifeleri, hijyen belgeleri kontrol edildi. İşletme sahiplerine ve personele hijyen kurallarıyla ilgili bilgilendirmeler yapan Zabıta ekipleri denetimlerin halk sağlığı için aralıksız devam edeceğini belirtti. - BİLECİK