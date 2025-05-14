Söğüt\'ten Kutsal Topraklara Uğurlama Töreni

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Söğüt'ten kutsal topraklara gidecek hac kafilesi için uğurlama programı düzenlendi.

Söğüt Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve İlçe Müftüsü Ali Yurtlu katıldı. Programda din görevlileri tarafından ilahiler seslendirildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İlçe Müftüsü Ali Yurtlu, haccın önemine vurgu yaparak hacı adaylarına hitap etti ve dualarla uğurlama törenini gerçekleştirdi.

Duygusal anların yaşandığı programda hacı adayları, dualar ve gözyaşları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - BİLECİK