Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrında, köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Köy meydanında toplanan 3 bin kişiye Keşkek, Etli Pilav, tatlı ve ayran ikram edildiğini söyleyen Köy Muhtarı Şeref Türker, "Uzaktan ve yakından hayrımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Çanakkale, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Söğütalan köyü hayrı yapıldı - Son Dakika

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