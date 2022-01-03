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Sokak hayvanları için proje ürettiler - Son Dakika

Sokak hayvanları için proje ürettiler

03.01.2022 13:17
Sokak hayvanları için proje ürettiler

Bodrum Belediyesi, Kızılay Bodrum Şubesi ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu işbirliği ile sahipsiz kediler, köpekler ve kuşlar için sıcak bir yuva olacak kulübelerle "Sevgi Çatısı" projesi başlattı.

Bodrum Belediyesi, Kızılay Bodrum Şubesi ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu işbirliği ile sahipsiz kediler, köpekler ve kuşlar için sıcak bir yuva olacak kulübelerle "Sevgi Çatısı" projesi başlattı.

İlçedeki sahipsiz kediler, köpekler ve kuşlar için sıcak bir yuva olacak kulübelerin ilki Konacık Sanayi Bölgesi Kale İş Merkezi'ne yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi, Bodrum'daki hayvanların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Mahalle Gönüllüsü projesi hayata geçirildi. Hayvanların yaşam hakkını kanunlara uygun ve daha kapsamlı korumayı hedefleyen Bodrum Belediyesi, sokak hayvanları mahalle gönüllüleri üyeleri ile birlikte koordineli çalışma yaparak, sokakta yaşayan can dostların yuvalarında korunma ve barınmaları sağlanacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın imzası ile hayata geçirilen proje kapsamında, yuvalar belirlenen alanlara monte edilecek.

İmzalanan protokol gereği, Bodrum Genç Kızılay ekibi tarafından hazırlanan, Belediye ekipleri tarafından Bodrum sokaklarında, park, bahçe ve açık alanlara bırakılan kulübelerin içlerinin temizlik ve hijyen takibi ise gönüllüler tarafından yapılacak. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince denetimleri gerçekleştirilecek.

Kulübelerin tamir ve tadilatı Genç Kızılay tarafından üstlenirken, kulübelere zarar verilmesi halinde tespit edilen kişiler hakkında Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından suç duyurusunda bulunulacak.

Bodrum'daki sokak hayvanları ve kuşlar için yuva olacak "Sevgi Çatısı" projesi kapsamında yapılan çalışmanın ve işbirliğinin önemine değinen Başkan Aras, şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşları ile omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Hazırlanan böylesi güzel projeleri birlikte hayata geçiriyor olmak keyif verici. Sokaktaki canlarımızın barınması için hele bu soğuk günlerde onlara bir çatı sağladığımız için mutluyuz. Her canlının yaşam hakkını savunmak ve onlara daha iyi imkanlar sağlamak bizlerin öncelikli görevidir."

Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, "Kızılay ve Bodrum Belediyesi işbirliği ile yapmış olduğumuz köpek kulübelerinin ilkini yerleştirdik. Diğerlerini de yerleştireceğiz ve gönüllülerimiz ile birlikte kulübelerin bulunduğu noktalara destek vereceğiz. Mamalarını, sularını eksik etmeyeceğiz. Biz de sevgiyle onları her zaman kucaklayacağız. Bodrum Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sokak hayvanları gönüllüsü Burçay Erol ise "Bu güzelliklerin artarak devamını diliyoruz. Bodrum Belediyesi ile birlikte Genç Kızılay ve Kent Konseyi desteği işbirliği ile projeyi gerçekleştiriyoruz. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi. - MUĞLA

Sokak hayvanları için proje ürettiler
Sokak hayvanları için proje ürettiler
Sokak hayvanları için proje ürettiler
Sokak hayvanları için proje ürettiler
Sokak hayvanları için proje ürettiler
Sokak hayvanları için proje ürettiler

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Sokak Hayvanları, Kent Konseyi, Kızılay, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokak hayvanları için proje ürettiler - Son Dakika


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