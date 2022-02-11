Sokak hayvanları için tabelalar Bodrum'un dört bir yanına takıldı - Son Dakika

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için yollara uyarı levhası takıldı.

Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarının yoğun olduğu cadde ve sokaklarda araç sürücülerinin dikkatini çekmek için "Dikkat kedi-köpek çıkabilir!" uyarısı içeren tabelalar taktı. Bodrum Belediyesi, Muğla Veteriner Hekimler Odası (MVHO) ile Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu arasında geçtiğimiz günlerde "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi" protokolünün imzalanmasının ardından sokak hayvanları ile ilgili bir proje daha hayata geçirildi. Bodrum Belediyesi, ilçe genelinde sokak hayvanlarının yoğun olduğu cadde ve sokaklara, araç sürücülerinin dikkatini çekmek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerince "Dikkat kedi-köpek çıkabilir!" uyarısının bulunduğu tabelalar yerleştirdi.

Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için

Şimdiye kadar sokak hayvanları ile ilgili çeşitli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, cadde ve sokaklara yerleştirilen uyarı levhaları ile özellikle motosiklet ve otomobillerin hız yapmamalarını sağlayarak sokak hayvanlarının zarar görmelerine engel olmayı amaçladıklarını söyledi.

Araç trafiğinin sorunsuz işlemesi ve halkın içinde yaşayan canların zarar görmemesi için Zabıta Müdürlüğü ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile iş birliği içinde tabelalar koyulması konusunda hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Aras, "Gözümüzün önünde hızla geçen bir aracın sokak canlarımıza çarpması bizi kahrediyor. Bunları engellemek için yavaş ve kontrollü geçişleri sağlama konusunda çaba sarf ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Cadde ve sokaklara 40 adet tabela dikildi

Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında ilçenin farklı noktalarına 40 adet tabela dikimi gerçekleştirildi. Uygulamanın önümüzdeki günlerde yarımadanın genelinde sürdürüleceği bildirildi. - MUĞLA