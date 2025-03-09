Sokak Köpekleri İki Ayrı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Sokak Köpekleri İki Ayrı Kazaya Neden Oldu

Manavgat'ta yola fırlayan köpekler iki otomobile çarptı, bir köpek telef oldu.

09.03.2025 13:22
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Sürü halinde yola fırlayan sokak köpekleri aynı anda 2 ayrı kazaya sebep oldu

ANTALYA - Manavgat'ta seyir halindeki 2 otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarparken, otomobillerin çarptığı köpek telef oldu.

Olay, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda seyir halindeki Doğan İncirli'nin kullandığı RS-690-T plakalı Audi marka otomobil Çolaklı Süral kavşağını geçtikten sonra aniden yola çıkan köpeklerden birisine çarparken, aynı istikamette seyir halindeki Sabri Özen'nün kullandığı 34 FKL 804 plakalı Fiat marka otomobil de başka bir köpeğe çarptı. Kazada; RS-690-T plakalı otomobilin küçük çaplı zarar meydana gelirken, 34 FKL 804 plakalı otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar oluştu. 34 FKL 804 plakalı otomobilin çarptığı köpek telef oldu.

Kazanın ardından araç sürücüleri büyük şaşkınlık yaşarken, Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından araçlar ve ölen köpek yoldan kaldırıldı. Araç sürücülerinden Doğan İncirci "Bir anda köpeğin yola sıçradığını gördüm. Sağa doğru kaçmama rağmen köpek tamponuma çarptı. Arabamı kenara çektim. Bir baktım arkamdan gelen araba da hasar almış durumdaydı. Kazayı görenler köpeklerin sürü halinde yola fırladığını söylediler" dedi. Sabri Özen ise "Manavgat istikametine seyrederken bir anda önüme köpek atladı. Frene bassam da ön kısma çarptı ve arabanın altından sıyrılıp gitti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak Köpekleri İki Ayrı Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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