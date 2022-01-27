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Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı - Son Dakika

Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı

27.01.2022 21:54

Sokaklar kayak pistine döndü.

Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı

DENİZLİ - Denizli ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Son 10 yılın en yoğun kar yağışını alan kentte sokakların kayak pistine dönmesini fırsat bilenler, ellerine aldıkları poşet, tepsi, naylon, leğen ve kızaklarla karın keyfini yaşadı.

Kış mevsiminin son günlerde çetin geçtiği kentte, kar en çok vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 15 santimetreyi bulurken, ilçelerde ise 30 santimetreyi geçti. Kent merkezi ve ilçelerde, sokak ve caddelerin buz tutmasını fırsat bilen Denizliler, ellerine aldıkları poşet, tepsi, naylon, leğen ve kızaklarla kayarak keyifli bir gün geçirdi. Kentti kaplayan kar örtüsünü gören Aileler ise çocuklarına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı. Vatandaşlar kızaklarıyla sokağın tepe noktasına çıkıp, aşağı doğru en hızlı şekilde varmak için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların da plastik leğenlerle kayması renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar, mutlu olduklarını ve tatilin keyfini kayarak yaşadıklarını söyledi.

"Karın tadını çıkartıyoruz"

kar yağışının tadını ailecek çıkartıklarını söyleyen Mertcan Kaya, "Denizli'de karın yağması iyi oldu. Ailecek kaymaya geldik. Karın tadını çıkartıyoruz. Herkes karın tadını çıkarsın. Kar yağması toprakların suya doyacak. Bu kar yağışı mahsüllere de faydası olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu karın çocuklara daha çok faydası var. Ben de kızımla karın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Kentte uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk"

Denizli'de uzun zamandır kar yağışının az olduğunu dile getiren Kadir Çınar ise, "Ailemizle kar yağışının keyfini çıkartıyoruz. İş yoğunluğundan uzakta. Şu anda güzel bir atmosfer var. Karın yağması iyi oldu. Kentte uzun zamandır kar yağmasını bekliyorduk. Herkes ailesi ve çocuklarıyla gelmiş. 3 veya 4 yıldır kar böyle kar yağmıyordu. Buraya geldik tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı
Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı
Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı

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Denizli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokaklar kayak pistine döndü... Vatandaşlar poşet, leğen ve kızaklarla karın keyfini çıkardı - Son Dakika
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