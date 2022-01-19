Sokakta yaşayan hayvanlar unutulmadı - Son Dakika

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının imdadına Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti. Bahçeşehir, Düzce Üniversitesi, sanayi siteleri ve şehir merkezindeki noktalarda bırakılan mama ve yemlerle can dostlar unutulmadı.

Kar yağışının şiddetlenmesinin ardından Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanacağını öngörerek kentin dört bir yanına yem ve mama bıraktı. Sokak hayvanlarına düzenli bir şekilde mama ve yem veren Düzce Belediyesi ekipleri, özellikle kar yağışının yoğun olması ile rutin çalışmalarını sıklaştırıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, yem ve mama takviyesinin yanı sıra can dostların yaşadığı sağlık sorunlarına da anında müdahale ederek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye başlıyor. Ekipler hava koşullarına bağlı olarak zorda kalan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek. - DÜZCE