Söke Belediye Başkanı'ndan 8 Mart'a Özel Kutlama - Son Dakika
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Söke Belediye Başkanı'ndan 8 Mart'a Özel Kutlama

Söke Belediye Başkanı\'ndan 8 Mart\'a Özel Kutlama

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin kadın meclis üyelerine ve kadın personeline çiçek hediye etti. Başkan Arıkan, tüm kadınların bu özel gününü kutladı.

07.03.2025 14:59  Güncelleme: 15:01
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediye Meclisi'nin kadın üyelerini ve belediyenin kadın personelini unutmadı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Söke Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nazlı Atbinici ve Basın Danışmanı Levent Tuncer, Kadın Meclis Üyelerini ziyaret etti. Meclis Üyeleri Hayal Üzüm, Hilal Tiril Kabasakal, Yasemin Gürsoy, Emine Yıldırım ve Güler Batmaz'a çiçek takdim edilirken Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın selam ve mesajı iletildi.

Diğer taraftan Söke Belediyesi çalışanı kadınlara da çiçek hediye edildi. Dokundukları her alanı güzelleştiren belediye kadın personeline, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın çiçek hediyeleri dağıtıldı.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yayınladığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında; "Gücün ve zarafetin en güzel birleşimi Kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Cesareti, emeği ve sevgisiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren tüm kadınları kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke Belediye Başkanı'ndan 8 Mart'a Özel Kutlama - Son Dakika

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