Söke Belediyesi Öğretmenler Günü'nü unutmadı - Son Dakika

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban ile Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı'nın ardından ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'u ziyaret etti.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı Söke Belediyesi'nin destek ve katkılarını her zaman yanlarında gördüklerini belirterek, anlamlı ziyaretten dolayı da ayrıca teşekkür etti. Milli Eğitim Müdürü Şerafettin yapıcı nezdinde tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Vekili Hatice Kurban, tüm öğretmenler adına Yapıcı'ya çiçek takdim etti. Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban; "Ana kucağından alıp çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, büyük özveriyle görevlerini yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyoruz" dedi.

Söke Belediye Başkan Vekili Hatice Kurban ile Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli daha sonra ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun'u da ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Prof. Dr. Turan Akkoyun ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN