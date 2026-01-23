CHP Söke İlçe Başkanı Polat: İlk Yağmurlarda, İki Yıl Önce Yapılan Söke Çayı'nda İstinat Duvarları Yıkıldı

Haber: Osman BEKAR

Söke'de etkili olan yağışlar nedeniyle bazı bölgeleri su bastı. CHP Söke İlçe Başkanı Erkan Polat, Söke Çayı'nın yanında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Devlet Su İşleri tarafından iki yıl önce yapılan Söke Çayı'nın son hali ortada. Maalesef iki yıldır çevre düzenlemesi bir türlü yapılmadı. Gördüğünüz gibi Söke Çayı'nın kıyıları bakımsız durumda. Söke halkı bu görüntüleri hak etmiyor. Söke Çayı yapılmaya başlandığında hem yerel siyasetçiler, hem yereldeki mühendisler hem de ilçenin ileri gelenleri bu projenin aceleye getirilmiş bir proje olduğunu söyledi. Ama maalesef dinletemedik.

"Söke sel felaketiyle karşı karşıya kalabilir"

Zamanın siyasetçileri, aceleyle hizmet yapalım ama nasıl olursa olsun anlayışıyla projeyi aceleye getirdi ve Söke Çayı'nı bu şekilde yaptılar. Bugün görüyorsunuz; ilk yağmurlarda, iki yıl önce yapılan Söke Çayı'nda istinat duvarlarının yıkıldığını görüyoruz. Bir an önce bu istinat duvarlarının Devlet Su İşleri tarafından tamir edilmesi gerekiyor. Yağmurların devam edeceğini görüyoruz. Eğer bu duvarlar tamir edilmezse Söke merkezi tekrar sel felaketiyle karşı karşıya kalabilir.

"Aydın Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili hiçbir yatırım yapmamış"

İlçemize çok güzel bir hükümet konağı kazandırıldı. Ancak maalesef, yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı söylenen hükümet konağının önü, dün yağan yağmurlar neticesinde büyük bir gölete dönüştü. Suların altında kaldı. Vatandaşlarımız içeriye girebilmek için tekne kullanmak zorunda kaldı. Etrafında biri bitmiş, biri de yapılmakta olan iki tane okulumuz var. Halbuki daha önceki ilk yağmurlarda da oranın göl olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat görüyoruz ki Aydın Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili hiçbir yatırım yapmamış, hiçbir önlem almamış. Geliyorum diyen tehlikeyi göz göre göre adam sendecilikle başından atmış ve dün hükümet konağımızın önü maalesef göl haline gelmiştir."