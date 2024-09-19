Söke\'de Gaziler Günü Anma Töreni

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Aydın'ın Söke ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Tören, Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Anıta Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Söke Belediyesi ve Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Üsteğmen Yunus Kurhan ile Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Abdullah Köksal yaptı. Konuşmaların ardından şiirler okundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Söke Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, Söke Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Necdet Gümüş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Köksal başta olmak üzere protokolün diğer üyeleri şehit aileleri ve gaziler katıldı. - AYDIN