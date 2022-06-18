Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi

18.06.2022 14:52
Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak olan görevlilere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak olan görevlilere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

2022 yılı Yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yaz Kur'an kurslarında görev alacak İmam-Hatip, Müezzin-Kayyımlara yönelik 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Seminerleri' gerçekleştirildi.

Söke İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer; Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Güzel'in gündemi okuması, Söke İlyas Bey Camii Müezzin Kayyımı Keramettin Temiz'in Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'nun açılış konuşması ile başladı. Seminerde; görevlilere 2022 Yaz Kur'an kursları esası, sınıf yönetimi, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgiler verildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Sakarya'dan kısa kısa Sakarya'dan kısa kısa Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor
Kaynak: İHA

Hisarcık, Aydın, Söke, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 14:58:32. #1.13#
SON DAKİKA: Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement