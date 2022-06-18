Söke İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer; Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Güzel 'in gündemi okuması, Söke İlyas Bey Camii Müezzin Kayyımı Keramettin Temiz'in Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'nun açılış konuşması ile başladı. Seminerde; görevlilere 2022 Yaz Kur'an kursları esası, sınıf yönetimi, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgiler verildi. - AYDIN

2022 yılı Yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yaz Kur'an kurslarında görev alacak İmam-Hatip, Müezzin-Kayyımlara yönelik 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Seminerleri' gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Aydın, Söke, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi - Son Dakika

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