Söke'de Afetlere Hazırlık İçin SÖTAK Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Söke'de Afetlere Hazırlık İçin SÖTAK Projesi Devam Ediyor

Söke\'de Afetlere Hazırlık İçin SÖTAK Projesi Devam Ediyor

Söke Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Derneği tarafından başlatılan Söke Tarihi ve Afet Bilinci Projesi (SÖTAK), ilçede afet bilinci oluşturarak gönüllü sayısını artırmayı hedefliyor. Geçen yıl başlayan eğitimler, bu yıl iki grup halinde devam etmekte ve toplamda 75 gönüllü afetlere hazırlık eğitimi alacak. Ayrıca, Söke OSB'de bir arama kurtarma ekibi kurulması için çalışmalar başlatıldı ve malzeme temini sürdürülüyor.

05.09.2024 15:49
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Söke'de afetlere hazırlık çalışmaları, geçen yıl Söke Kaymakamlığı, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından başlatılan Söke Tarihi ve Afet Bilinci Projesi (SÖTAK) ile devam ediyor. Projenin amacı, ilçede afet bilinci oluşturmak ve gönüllü sayısını artırarak toplumu muhtemel afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek.

Geçen yıl başlatılan gönüllü eğitimleri, bu yıl iki grup halinde sürdürülüyor. Birinci grup eğitimlerini Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde, ikinci grup ise Söke Anadolu Lisesi'nde alıyor. Ayrıca proje kapsamında "SÖTAK - Söke OSB" adıyla, Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bir arama kurtarma ekibinin kurulması için ilk adımlar atıldı. Bu ekip, hafif düzey arama kurtarma eğitimlerine başlamış durumda.

Eğitimler sadece sanayi bölgesiyle sınırlı değil; öğretmenler, muhtarlar ve vatandaşlardan oluşan bir diğer grup da gönüllü olarak eğitim alıyor. Toplamda 50 gönüllü, Aydın AFAD uzmanları tarafından hafif düzey arama kurtarma eğitimine tabi tutuldu. Geçen yıl ve bu yıl eğitim alan gönüllülerle birlikte, toplamda 75 Sökeli, afetlere hazırlık konusunda eğitim almış olacak.

Proje ile yıllar içinde gönüllü sayısının artırılması ve tam donanımlı, akredite olmuş bir arama kurtarma ekibinin kurulması hedefleniyor. Ayrıca Söke Kaymakamlığı girişimiyle, Aydın AFAD'tan bir konteyner dolusu arama kurtarma malzemesi Söke'ye getirildi. Ekipman temini için çalışmalar da hızla sürüyor. Vatandaşların SÖTAK Projesi'yle ilgili çalışmaların sosyal medya üzerinden takip edilebileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke'de Afetlere Hazırlık İçin SÖTAK Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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