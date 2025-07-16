Söke\'de Geleneksel Aşure ve Tavuklu Pilav Etkinliği Gerçekleşti

Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası'nın 1996 yılından bu yana gerçekleştirdiği aşure ve tavuklu pilav geleneği bu yıl da bozulmadı.

Söke Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen geleneksel etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere çeşitli siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sanayi sitesi esnafları ve meslek odası yöneticileri katıldı.

Pandemi dönemi hariç 1996 yılından bu yana geleneksel olarak yapılan aşure ve tavuklu pilav etkinliğini bu yılda gerçekleştiriyor olmaktan mutlu olduklarını ifade eden Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu; "Aşure günü nedeniyle sanayi esnafımız ustası ve çırağı ile bir araya geliyor. Ayrıca Protokol üyelerimizi de ağırlamak bizler için ayrı bir onur. Katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Aşure'nin birlik ve beraberliği, bereketi temsil ettiğini belirten Söke Kaymakamı Ali Akça, geleneksel şekilde sürdürülen ve uzun yıllardır devam eden etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan herkesi kutladı. - AYDIN