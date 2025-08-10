Söke\'de Gıda Denetimi Devam Ediyor

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimler devam ediyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, risk esaslı kontrol çalışmaları kapsamında Güllübahçe Mahallesi'ndeki gıda işletmelerini denetledi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda teminini sağlamak amacıyla denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Risk esaslı kontrol planı çerçevesinde yapılan denetimlerde, gıda işletmelerinin hijyen kurallarına uyumu ve mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5996 sayılı Kanun kapsamında risk sistemine dayalı olarak Güllübahçe Mahallesi'ndeki gıda işletmelerimiz denetlendi" ifadelerine yer verildi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenliği standartları ve mevzuata uygunluk durumları kontrol edildi. - AYDIN