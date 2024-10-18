Söke'de İşlenmiş Balıklara Sertifika - Son Dakika
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Söke'de İşlenmiş Balıklara Sertifika

Söke\'de İşlenmiş Balıklara Sertifika

Söke'de 3 tır işlenmiş balığa ön sağlık sertifikası düzenlendi, ihracat süreci güvence altına alındı.

18.10.2024 10:48
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Aydın'ın Söke ilçesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 3 tır işlenmiş balık için ön sağlık sertifikası düzenlendi. Bu sertifika, balıkların uluslararası pazara gönderilmesi için gerekli olan sağlık şartlarının sağlandığını belgeleyerek, ihracat sürecinin güvenli bir şekilde ilerlemesini temin ediyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğini ön planda tutarak yerel üreticilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda ürün elde etmelerini sağlamak amacıyla sıkı denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, işlenmiş balıkların üretim süreçleri titizlikle inceleyen ekipler gerekli sağlık kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Bu süreç, hem yerel üreticilerin uluslararası pazarda rekabet edebilirliğini artırıyor hem de tüketicilerin sağlıklı gıda tüketimini güvence altına alıyor.

İşlenmiş balıkların ihracatının tarım ve balıkçılık sektörü açısından büyük bir öneme sahip olduğu Söke'de ihracat, yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlarken bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynuyor. Özellikle kaliteli ve lezzetli balıklarıyla tanınan bir bölge olarak Söke, bu tür ihracat faaliyetleri ile daha fazla dikkat çekmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 3 tır işlenmiş balığa ihraç edilmek üzere ön sağlık sertifikası düzenlendi. Düzenlenen ön sağlık sertifikalarının gıda güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Balıkçılık, İhracat, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Söke, Son Dakika

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