Söke'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Söke'de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Söke Kaymakamlığı himayesinde Söke İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Yürüyüşe Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Necmiye Erten başta olmak üzere lise öğrencileri katıldı. Yürüyüşe AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri de destek verdi.

Öğrenciler ellerinde hazırlanan döviz ve balonlar taşırken, yürüyüşe katılan kadınlar ve yürüyüş güzergahındaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen yürüyüş İstasyon Caddesi, Kubilay ve Aydın Caddeleri güzergahından yine başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney yaptığı açıklamasında; "Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde ülkemiz genelinde eş zamanlı bir toplantı gerçekleştirildi. Bizler aldığımız tedbirler, oluşturduğumuz bilinç, farkındalıkla Söke ilçemizde kadına yönelik şiddetin oldukça düşük seviyelerde olduğunu memnuniyetle müşaade ediyoruz. Ancak biz düşük olmasına bakmadan kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizle bir farkındalık oluşturmak için faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa gerekirse hane ziyaretleri, gerekirse teke tek görüşme, her türlü tedbirimizi alarak bu faaliyetleri sürdüreceğiz. Kadına yönelik şiddette tüm önlemleri ve tedbirleri alacağımızı buradan kamuoyumuza duyuruyoruz. Bütün kadınlarımızın sevgiyle, mutlu bir şekilde yaşadığı bir dünya temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN