Söke’de 'Kültürler Buluşuyor' Projesiyle Eğitmen ve Öğrenciler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Söke’de 'Kültürler Buluşuyor' Projesiyle Eğitmen ve Öğrenciler Bir Araya Geldi

Söke’de \'Kültürler Buluşuyor\' Projesiyle Eğitmen ve Öğrenciler Bir Araya Geldi

Ankara, Sivas ve Aydın ilinden öğretmen ve öğrenci gruplarının katıldığı 'Kültürler Buluşuyor' projesi, Söke’deki yerel yöneticileri de bir araya getirdi. Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Sivas’ın Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kültürel işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

11.04.2025 10:52  Güncelleme: 10:53
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Ankara, Sivas ve Aydın ilinin öğretmen ve öğrenci gruplarını Söke'de buluşturan "Kültürler Buluşuyor" projesi; Söke ile Divriği Belediye Başkanlarını da buluşturdu.

Sivas'ın Divriği ilçesi Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile Belediye Meclis Üyesi Cemal Bozkurt, projeye destek sunmak ve temaslarda bulunmak üzere Söke'ye geldi. Başkan Akbaş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Yağız Pullukçu, proje ekibi, Divriği Naci Demirağ Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aygün ve Ankara Yenimahalle Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Nur Coşkun da yer aldı.

Başkan Arıkan, bu anlamlı projeye ev sahipliği yapmaktan ve kültürel paylaşımı desteklemekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Arıkan, "Kültürleri buluşturan bu özel projenin bir parçası olmaktan ve Sivas ile Ankara'dan gelen misafirlerimizi kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş anlamlı projeyi önemsediklerini belirterek, Divriği olarak içinde yer almaktan keyif aldıklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte iki belediye ve ilçeler arasında işbirliğini de güçlendirebileceklerini belirten Akbaş, Başkan Arıkan'a sıcak ilgisinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Söke’de 'Kültürler Buluşuyor' Projesiyle Eğitmen ve Öğrenciler Bir Araya Geldi - Son Dakika

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